Novavax revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles grâce à la conclusion d'accords sur les vaccins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails aux paragraphes 3, 4 et 6)

Novavax NVAX.O a relevé jeudi ses prévisions de recettes annuelles pour la troisième fois cette année , misant sur des paiements d'étape provenant de la fourniture de vaccins et d'accords de licence tels que ceux conclus avec le japonais Takeda Pharmaceuticals 4502.T .

Ces perspectives optimistes interviennent alors que la société biotechnologique basée à Gaithersburg, dans le Maryland, est confrontée à la pression persistante des investisseurs en raison des ventes décevantes de son vaccin COVID-19, le Nuvaxovid. Son deuxième actionnaire le plus important, le fonds spéculatif Shah Capital, a demandé le mois dernier au conseil d'administration d'envisager la vente de la société, en citant une troisième année consécutive de faibles ventes du vaccin COVID.

Entre-temps, la société se concentre sur des partenariats avec des entreprises telles que le français Sanofi

SASY.PA , Takeda et Serum Institute of India, qui couvrent la commercialisation du Nuvaxovid et le développement d'autres candidats vaccins, alors qu'elle vise la rentabilité d'ici 2027.

"Cette année, nous avons relancé la société en mettant l'accent sur la R&D et les partenariats afin de nous positionner favorablement pour une croissance et une rentabilité à long terme", a déclaré John Jacobs, directeur général de la société.

La société prévoit que son chiffre d'affaires ajusté pour 2025 se situera entre 1,04 et 1,06 milliard de dollars, contre une fourchette de 1 à 1,05 milliard de dollars précédemment. Ce chiffre exclut les ventes et les redevances de Sanofi.

Au début du mois, Novavax a achevé le transfert à Sanofi de l'autorisation de mise sur le marché du Nuvaxovid aux États-Unis et dans l'Union européenne, ce qui a entraîné un paiement d'étape de 50 millions de dollars au quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre s'est élevé à 70 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 42,13 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La perte nette pour le trimestre clos le 30 septembre s'est creusée pour atteindre 202 millions de dollars, contre 121 millions de dollars un an plus tôt, la société ayant enregistré des charges hors trésorerie de 126 millions de dollars, dont 97 millions de dollars liés à la consolidation d'un site dans le Maryland, annoncée le mois dernier.