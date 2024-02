Novavax prévoit des ventes stables ou inférieures pour 2024 et vise à reprendre des parts de marché pour le vaccin COVID

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2) par Michael Erman

Le fabricant de vaccins COVID-19 Novavax NVAX.O a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires soit stable ou inférieur cette année, alors qu'il s'efforce d'améliorer ses performances commerciales et de reprendre des parts de marché à des rivaux beaucoup plus importants, Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O

La société a affiché une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, les revenus étant inférieurs aux estimations des analystes, ce qui a fait chuter ses actions de 20 % dans les échanges volatils avant la mise sur le marché.

Le directeur général John Jacobs a déclaré que Novavax n'avait revendiqué qu'un pourcentage à un chiffre de part de marché aux États-Unis lors de la dernière campagne de vaccination, car la demande de vaccins COVID a été plus faible que prévu et la société a mis sur le marché son vaccin à base de protéines plus tard que ses rivaux à base d'ARN messager.

"Nous avons été déçus par les résultats obtenus aux États-Unis", a déclaré M. Jacobs lors d'une interview.

Il a ajouté que la force de vente de la société ne ciblait pas suffisamment les chaînes de pharmacies de détail et que ses flacons de cinq doses n'étaient pas aussi pratiques à utiliser que les seringues préremplies de ses rivaux.

"Cette année, nous avons l'intention d'être beaucoup plus compétitifs. Les seringues préremplies sont notre cible sur le marché américain", a déclaré le directeur général, ajoutant que l'accent sera également mis sur "une disponibilité au détail beaucoup plus large et de bien meilleurs contrats"

Au quatrième trimestre, la société a enregistré une perte de 1,44 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 291 millions de dollars. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à une perte de 45 cents et à un chiffre d'affaires d'environ 322 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Novavax a déclaré qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de 2024 soit compris entre 800 millions et 1 milliard de dollars, contre 984 millions de dollars en 2023. La société basée dans le Maryland a réduit ses prévisions de revenus pour le premier trimestre à 100 millions de dollars, contre 300 millions de dollars précédemment.

M. Jacobs a déclaré que l'entreprise ne prévoyait pas d'être rentable cette année et qu'elle continuerait à réduire ses coûts. Elle s'attend à ce que les frais de recherche et de développement et les frais de vente, généraux et administratifs tombent entre 700 et 800 millions de dollars, contre plus de 1,2 milliard de dollars en 2023.

Novavax a suscité des doutes quant à sa capacité à poursuivre ses activités l'année dernière, après que sa valeur boursière a grimpé à plus de 20 milliards de dollars au début de la pandémie, alors qu'elle s'efforçait de mettre au point son vaccin. La société a été confrontée à des problèmes de fabrication et à des retards réglementaires et n'a pas été en mesure de commercialiser son vaccin dans les délais impartis.

En conséquence, les actions de Novavax ont depuis lors perdu environ 98 % de leur valeur, pour une capitalisation boursière de moins de 700 millions de dollars.

La semaine dernière, la société a accepté de rembourser le groupe international de vaccins Gavi à hauteur d'au moins 475 millions de dollars en espèces ou en vaccins d'ici à la fin de 2028, réglant ainsi un différend qui avait engendré une grande incertitude financière.

Cependant, l'avertissement de l'entreprise concernant sa capacité à rester en activité est toujours d'actualité. "Si nous avons une année fructueuse et que nous exécutons notre plan de base, je pense que nous serons dans une position où nous commencerons à envisager la levée de ce plan", a déclaré M. Jacobs.

"Nous nous sommes améliorés, nous sommes devenus plus rapides, nous nous sommes allégés et maintenant nous devons vraiment prouver cette exécution sur le marché commercial