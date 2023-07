Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novavax: obtient une AMM complète pour le vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 12:43









(CercleFinance.com) - Novavax annonce avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché (AMM) complète de la Commission européenne pour son vaccin Covid, le Nuvaxovid (NVX-CoV2373).



Cette décision fait suite à l'avis favorable à une AMM complète du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments.



Le vaccin est désormais pleinement autorisé pour une utilisation en série primaire chez les personnes âgées de 12 ans et plus et en dose de rappel chez les adultes âgés de 18 ans et plus pour la prévention du COVID-19.



Nuvaxovid avait initialement obtenu une AMM conditionnelle dans l'UE pour ces indications.





