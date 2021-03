NOVAVAX : le vaccin efficace à 89%

(AOF) - La biotech américaine Novavax a débuté les essais de son vaccin contre le Covid-19 en Inde avec Serum Institute of India (SII). Les deux partenaires ont développé le Covovax, qui a été testé contre les variants sud-africain et britannique, et dont l'efficacité globale est de 89 %, selon un tweet d'Adar Poonawalla, directeur général de SII, le plus grand fabricant de vaccins au monde.