Novavax: le vaccin Covid sans ARNm disponible en France

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir ce matin que son vaccin Covid mis à jour, sans ARNm et à base de protéines, est désormais disponible pour une utilisation en France afin de prévenir l'infection au SARS-CoV-2 chez les personnes dès l'âge de 12 ans.



Le laboratoire précise que le vaccin est destiné aux adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus, quel que soit leur historique vaccinal.



Il est cependant déconseillé aux femmes enceintes dans l'attente de données complémentaires, conformément à la Recommandation nationale de la Direction générale de la santé.



Le vaccin est fourni par le ministère de la Santé. Il est disponible principalement dans les pharmacies de détail depuis le 14 décembre 2023 et dans les hôpitaux depuis le 7 décembre 2023.





