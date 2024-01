Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: le vaccin Covid sans ARNm disponible à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que son vaccin Covid-19 sans ARNm mis à jour est désormais disponible pour une utilisation à Taïwan pour la prévention du Covid-19 chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



Les doses ont été distribuées via les Centres de contrôle des maladies (CDC) de Taiwan et sont désormais disponibles dans les cliniques de vaccination à travers le pays.



'L'ajout d'un vaccin à base de protéines diversifiera le portefeuille de vaccins du pays et offrira une option sans ARNm pour aider à se protéger contre le Covid-19', souligne le laboratoire.







