Novavax: le vaccin Covid maintenant disponible au Canada

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que son vaccin mis à jour contre la Covid, sans ARNm et à base de protéines, est maintenant disponible pour une utilisation au Canada afin de prévenir la contamination chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



Des doses ont été livrées à l'Agence de la santé publique du Canada pour distribution dans les régions dans le cadre de la campagne de vaccination de cette saison.



Nous sommes heureux que notre vaccin protéique sans ARNm mis à jour soit désormais disponible pour les personnes qui ne sont pas encore protégées à l'approche de la période des fêtes.



'Un portefeuille de vaccins diversifié, comprenant à la fois des options à base d'ARNm et des options sans ARNm à base de protéines, est essentiel pour garantir que toutes les personnes risquant d'être infectées par le COVID-19 puissent bénéficier d'une protection' a commenté le laboratoire.





