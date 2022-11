Novavax: le vaccin Covid approuvé comme rappel au Canada information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 16:40

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que Health Canada a accordé une autorisation élargie pour son vaccin Covid, le Nuvaxovid, en tant que dose rappel homologue chez les adultes âgés de 18 ans et plus.



' Les Canadiens adultes ont désormais accès à notre vaccin Nuvaxovid COVID-19 à base de protéines en tant que dose de rappel', a déclaré Stanley C. Erck, directeur du laboratoire. 'Avec les mois d'hiver qui approchent, il est important d'avoir des options de vaccination pour aider à se protéger de cette maladie', a-t-il ajouté.



Le laboratoire précise que son vaccin Covid a été autorisé en tant que rappel hétérologue et homologue aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni (Royaume-Uni), au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suisse, et que 'un certain nombre d'autres pays ont des recommandations politiques permettant l'utilisation du vaccin comme une dose de rappel hétérologue ou homologue'.