Novavax: le CDC recommande le rappel du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 12:49

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis ont recommandé l'utilisation de son vaccin Covid NVX-CoV2373, comme dose de rappel chez les adultes.



Cette recommandation donne aux personnes âgées de 18 ans et plus la possibilité de recevoir le vaccin Covid de Novavax comme dose de rappel, au lieu des rappels mis à jour de Pfizer ou Moderna.



'Offrir un autre choix de vaccin peut aider à augmenter les taux de vaccination de rappel Covid pour ces adultes', estime Novavax.



Novavax mène également des essais en cours explorant davantage l'immunogénicité et l'innocuité du vaccin Novavax COVID-19, adjuvanté pour étendre son utilisation en tant que rappel.



Jusqu'à présent, le vaccin peut être utilisé comme premier rappel dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence chez les adultes de 18 ans et plus, et comme série primaire à deux doses chez les adultes de 18 ans et plus et chez les adolescents de 12 à 17 ans.