Novavax: le CDC recommande l'autorisation du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 15:01

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que le comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a voté en faveur d'une recommandation universelle de son vaccin Covid en 2023-2024, qu'il fasse l'objet d'une autorisation d'utilisation d'urgence ou qu'il soit approuvé via une demande de licence de produits biologiques.



Ce vote a par la suite été confirmé par le CDC.



' Sur la base de la discussion d'aujourd'hui et sous réserve de l'autorisation de la FDA, nous prévoyons que le vaccin XBB COVID de Novavax sera inclus dans les recommandations de l'ACIP conformément à notre indication ', a déclaré John C. Jacobs, président et chef de la direction de Novavax.



'Des doses du vaccin de Novavax sont déjà aux États-Unis et, une fois autorisées, elles constitueront la seule option de vaccin à base de protéines sans ARNm disponible pour les personnes âgées de 12 ans et plus.'