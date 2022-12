Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novavax: indication élargie du vaccin Covid en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - Novavax a annoncé aujourd'hui que le Comité permanent de la vaccination (STIKO) en Allemagne avait élargi ses recommandations pour l'utilisation de Nuvaxovid comme rappel du COVID-19.



STIKO recommande Nuvaxovid comme rappel chez les adultes âgés de 18 ans et plus qui ont des contre-indications médicales spécifiques aux vaccins à ARNm COVID-19 ou qui demandent Nuvaxovid après une consultation appropriée.



STIKO précise que Nuvaxovid doit être administré à des intervalles d'au moins six mois après un événement immunologique antérieur (infection ou vaccination).





