Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: forte hausse du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Novavax publie un chiffre d'affaires de 415 M$ au titre du 2e trimestre, en baisse annuelle de 2%.



Le laboratoire annonce une baisse de près de 31% de ses dépenses totales, à 254 M$, laissant apparaître une bénéfice net de 162 M$, contre 58 M$ un an plus tôt.

Le BPA dilué trimestriel passe ainsi de 0,58 à 0,99$.



'Nous prévoyons de dévoiler un nouveau pipeline clinique élargi d'ici la fin de l'année', indique John C. Jacobs, président et chef de la direction de Novavax.



Le dirigeant ajoute qu'en tirant parti du pipeline et de sa technologie éprouvée, le laboratoire pourra générer des partenariats et des transactions supplémentaires, générant 'une valeur significative à long terme pour les actionnaires. '



Pour l'ensemble de l'exercice, Novavax cible un CA total compris entre 275 et 375 M$ (vs de 400 à 600 M$ précédemment)





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.