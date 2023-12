Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: feu vert pour le vaccin Covid mis à jour en Suède information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Novavax annonce que son vaccin Covid sans ARNm à base de protéines mis à jour pourra désormais être commandé par les professionnels de la santé et utilisé en Suède.



L'Agence de santé publique suédoise a recommandé le vaccin pour la prévention du Covid chez les personnes âgées de 30 ans et plus.



'Nous sommes heureux que notre vaccin à base de protéines mis à jour soit désormais disponible pour que les prestataires de soins de santé puissent commencer à vacciner les gens avant les fêtes de fin d'année en Suède', a réagi le laboratoire.



Les données indiquent que le vaccin de Novavax peut induire 'une large réponse contre les variantes actuellement en circulation', rapporte le laboratoire.





