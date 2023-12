Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: feu vert pour le vaccin Covid mis à jour en Italie information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que son vaccin Covid sans ARNm et à base de protéines mis à jour de Novavax est désormais disponible en Italie pour la prévention du Covid-19 chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



Les doses ont été distribuées par le ministère italien de la Santé dans toutes les régions et sont désormais disponibles pour la campagne de vaccination de cette saison.



'Nous sommes heureux que notre vaccin actualisé sans adjuvant à base de protéines et sans ARNm soit désormais disponible pour les pharmaciens et les médecins généralistes afin qu'ils puissent commencer à vacciner les gens dans toute l'Italie avant Noël', a indiqué le laboratoire.



Selon Novavax, les données non cliniques ont montré que le vaccin Covid-19 mis à jour induisait une large réponse contre les variantes actuellement en circulation.





