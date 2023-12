Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novavax: feu vert pour le vaccin Covid en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 17:42









(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que son vaccin Covid-sans ARNm mis à jour est désormais disponible pour une utilisation en Allemagne afin de prévenir la Covid chez les patients dès l'âge de 12 ans.



Le laboratoire rappelle que les données non cliniques ont montré que son vaccin mis à jour avait induit des réponses immunitaires fonctionnelles contre les variantes XBB.1.5, XBB.1.16 et XBB.2.3.



'Nous sommes heureux que notre vaccin soit désormais disponible à travers l'Allemagne et avant les vacancesd'autant qu'il induit une large réponse contre les variantes actuellement en circulation', a résumé le laboratoire.







Valeurs associées NOVAVAX NASDAQ -3.68%