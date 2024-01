Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: feu vert pour le vaccin Covid au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Novavax a annoncé aujourd'hui que l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) du Royaume-Uni a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son Nuvaxovid XBB.1.5. afin de prévenir la Covid-19 chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



' L'autorisation accordée aujourd'hui par la MHRA est une reconnaissance du rôle que notre vaccin peut jouer dans la protection du public britannique contre le Covid-19 cette année ', a déclaré John C. Jacobs, président et directeur général de Novavax.



L'autorisation s'appuie sur des données non cliniques montrant que le vaccin mis à jour de Novavax induit des réponses immunitaires fonctionnelles pour les variantes XBB.1.5, XBB.1.16 et XBB.2.3.





Valeurs associées NOVAVAX NASDAQ -4.93%