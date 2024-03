Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: feu vert du CCNI pour le vaccin Covid au Canada information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir qu'au Canada, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié ses recommandations quant à l'utilisation de Nuvaxovid XBB.1.5, le vaccin contre la COVID-19 développé par Novavax.



Les recommandations indiquent que Nuvaxovid XBB.1.5 peut être utilisé chez les personnes non vaccinées ou déjà vaccinées âgées, dès 12 ans.



Selon la laboratoire, cette recommandation soutient les efforts visant à fournir un meilleur accès à une option de vaccin contre la COVID-19 à base de protéines sans ARNm et pourrait contribuer à améliorer les taux de vaccination.





Valeurs associées NOVAVAX NASDAQ -0.46%