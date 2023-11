Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novavax: EUL de l'OMS pour Nuvaxovid XBB.1.5 information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Novavax annonce que son vaccin Nuvaxovid XBB.1.5 a obtenu la liste d'utilisation d'urgence (EUL) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la vaccination active visant à prévenir la Covid-19 chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



Pour rappel, l'EUL aide les 194 États membres de l'OMS à évaluer les vaccins dans le but d'accélérer leur disponibilité et leur permet d'accélérer les approbations réglementaires pour l'importation et l'administration du vaccin.



La société précise que cette décision s'est fondée sur des données non cliniques montrant que son vaccin contre la Covid-19 induisait des réponses immunitaires fonctionnelles contre les variants XBB.1.5, XBB.1.16 et XBB.2.3.





