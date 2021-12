Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novavax: EUA pour le vaccin contre la Covid-19 en Inde information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Novavax annonce que le contrôleur général des médicaments de l'Inde (DCGI) a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour son vaccin contre la Covid-19, vaccin qui sera fabriqué et commercialisé en Inde par Serum Institute of India (SII) sous la marque Covovax.



Le vaccin Novavax/SII a récemment reçu l'EUA en Indonésie et aux Philippines, ainsi qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la Commission européenne. Il sera commercialisé dans l'Union européenne sous le nom de Nuvaxovid.



Novavax a également annoncé des dépôts réglementaires pour son vaccin dans plusieurs pays du monde, dont la Corée du Sud et le Japon via ses partenaires locaux. Il prévoit enfin de soumettre le dossier complet à la FDA américaine d'ici la fin de l'année.





