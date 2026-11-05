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Novavax en hausse après que des accords de licence ont revu à la hausse les prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O progressent de 2 % à 10,86 dollars avant l'ouverture du marché

** La société s'est appuyée sur des accords de licence et des partenariats liés à sa plateforme de vaccins à base de protéines

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires ajusté compris entre 385 et 415 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 235 à 275 millions de dollars

** La société, actuellement déficitaire, mise sur son accord de licence avec Sanofi SASY.PA , d’une valeur d’au moins 1,2 milliard de dollars, pour atteindre la rentabilité d’ici 2028

** Sanofi prévoit de mener en 2027 un essai clinique de phase avancée aux États-Unis sur son vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19; NVAX pourrait percevoir un paiement d’étape de 225 millions de dollars lors du lancement commercial aux États-Unis

** “Nous avons l’intention de nouer de nouveaux partenariats, ce qui est au cœur de notre modèle économique”, déclare le directeur général John Jacobs

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 68 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 50,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cinq des neuf sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, une la recommandation “conserver” et trois la recommandation “vendre” ou moins; le cours cible médian est de 11 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 58,5 % depuis le début de l’année

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NOVAVAX
10,6500 USD NASDAQ 0,00%
SANOFI
84,9800 EUR Euronext Paris +1,05%
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