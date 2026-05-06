Novavax en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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6 mai - ** L'action du fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O progresse de 7,3 % à 8,69 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, qui s'élève à 140 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes qui tablaient sur 78,3 millions de dollars, grâce à la vigueur des contrats de vaccins

** NVAX indique qu'elle poursuit ses efforts de réduction des coûts, avec pour objectif des dépenses combinées de recherche et d'administration d'environ 325 millions de dollars en 2026 et 225 millions de dollars en 2027

** La société indique qu'elle vise à réduire encore ces dépenses pour les ramener entre 150 et 200 millions de dollars en 2028, ce qui représente une baisse de plus de 50 % par rapport aux niveaux de 2025

** À la clôture précédente, l'action affichait une hausse de 20,5 % depuis le début de l'année