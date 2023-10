Novavax: avis favorable de l'OMS pour le vaccin paludisme information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 12:42

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que l'OMS a émis une recommandation pour le R21/Matrix-M™, un vaccin visant à prévenir le paludisme chez les enfants dès l'âge de 5 mois.



L'OMS s'appuie sur les conseils de son groupe stratégique d'experts (SAGE) et de son groupe sur les politiques en matière de paludisme (MPAG).



Le vaccin contient l'antigène R21 développé par l'Université d'Oxford, spécifique au parasite du paludisme, et le Matrix-M de Novavax, un adjuvant à base de saponine qui améliore la réponse immunitaire, la rendant plus large et plus durable.



Le dossier a été soumis à l'OMS par Oxford et le vaccin est développé et fabriqué par Serum Institute of India.



La recommandation est une étape nécessaire sur la voie de la préqualification (PQ) du vaccin par l'OMS, qui vise à garantir la sécurité et l'efficacité des vaccins grâce à une inspection et une évaluation approfondies des données. La désignation PQ est nécessaire pour que les agences des Nations Unies (par exemple, l'UNICEF) et Gavi puissent acheter le vaccin pour les pays éligibles.