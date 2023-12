Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novavax: autorisation élargie pour le vaccin Covid au Canada information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que Santé Canada a accordé une autorisation élargie au vaccin Nuvaxovid XBB.1.5 afin de prévenir la Covid-19 dès l'âge de 12 ans.



Le Comité consultatif national de l'immunisation de l'Agence de la santé publique du Canada a par ailleurs recommandé les vaccins XBB en précisant qu'ils ciblaient 'les variantes immunitaires les plus récentes du virus'.



' L'autorisation élargie d'aujourd'hui soutiendra l'engagement ferme du gouvernement canadien à offrir à ses citoyens des options efficaces, comme notre vaccin à base de protéines sans ARNm, dans la campagne contre les variants de la Covid-19 actuellement en circulation ', a déclaré John C. Jacobs, président et directeur général de Novavax.





Valeurs associées NOVAVAX NASDAQ +3.22%