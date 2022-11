Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novavax: autorisation élargie pour le nuvaxovid au Canada information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 14:59

(CercleFinance.com) - Novavax annonce que Santé Canada a accordé une autorisation élargie pour le nuvaxovid, son vaccin contre la Covid-19, pour l'immunisation active afin de prévenir la maladie causée par le SRAS-CoV-2, comme rappel homologue chez les adultes.



Le laboratoire explique que cette autorisation élargie se fonde sur les données positives d'un essai de phase II mené en Afrique du Sud et de l'essai de phase III Prevent-19 conduit aux États-Unis et au Mexique.



Santé Canada a déjà autorisé le nuvaxovid comme série primaire chez les plus de 18 ans et plus en février, et Novavax a déposé une demande au Canada pour l'utilisation du vaccin en tant que série primaire chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans en juin.