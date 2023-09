Novavax: attend le feu vert pour son nouveau vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que les doses de son vaccin Covid mis à jour sans ARNm sont arrivées aux États-Unis et qu'elles seront prêtes à être commercialisées dès que l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) et la recommandation du comité consultatif sur les pratiques d'immunisation des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis auront été reçues.



Novavax compte d'ailleurs présenter les dernières données sur son vaccin lors de la réunion de l'ACIP prévue ce jour.



La version XBB mise à jour du vaccin visant à prévenir la Covid cgez les patients dès l'âge de 12 ans est actuellement en cours d'examen par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Novavax répond actuellement aux demandes de la FDA visant à faciliter l'examen final.



'Le calendrier est en fin de compte à la discrétion de la FDA', souligne le laboratoire.



' Novavax est prêt pour la livraison commerciale ddu vaccin Covid sans ARNm à base de protéines mis à jour cet automne, et nous travaillons en étroite collaboration avec la FDA sur son examen de notre demande d'autorisation d'utilisation d'urgence ', a déclaré John C. Jacobs, président et chef Directeur général, Novavax.