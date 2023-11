Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novavax: approbation du nouveau vaccin Covid dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - Novavax a annoncé que la Commission européenne avait approuvé le Nuvaxovid XBB.1.5 (son vaccin COVID-19 recombinant, avec adjuvant) pour l'immunisation active des personnes âgées de 12 ans et plus.



Cette décision fait suite à un avis positif d'approbation du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments.



' L'approbation aujourd'hui du seul vaccin COVID-19 sans ARNm et à base de protéines mis à jour dans l'UE constitue une étape importante alors que le besoin de vaccination se poursuit ', a déclaré John C. Jacobs, directeur général de Novavax.



'Novavax travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales pour que notre vaccin mis à jour soit livré et disponible en Europe dans les semaines à venir', a-t-il ajouté.





