Novavax: accueil tiède de l'approbation de son vaccin Covid?

(CercleFinance.com) - Les investisseurs réservent-ils un accueil apparemment tiède à l'annonce de l'approbation de son vaccin Covid puisque Novavax ne prend que +2,3% ?

Mais ce serait oublier les +16% pris à l'ouverture (241$, comblement du 'gap' des 233,8$ du 27/09) avec une culmination à 243$ quelques minutes plus tard (alors que le S&P500 perdait -1,6%).

Sur une semaine, le titre prend +27% (en matinée, c'était +40%).

Au-delà de 243$, Novavax pourrait tenter de renouer avec le zénith des 2667,7$ du 08/09.





