Novavax: 1ère expédition du vaccin antipaludique R21/MatrixM

(CercleFinance.com) - Novavax a célébré la première expédition à destination de l'Afrique de son vaccin antipaludique R21/Matrix-M, développé en partenariat avec le Serum Institute of India (SII).



Ce vaccin, autorisé pour les enfants dans les régions endémiques du paludisme, vise à combler l'écart entre la demande et les doses disponibles, avec une distribution prévue en Afrique dans les semaines à venir.



Le vaccin combine l'antigène R21 spécifique au paludisme et l'adjuvant Matrix-M de Novavax pour renforcer la réponse immunitaire.



Les résultats des essais cliniques de Phase 3 publiés en février 2024 ont démontré 'sa sécurité et son efficacité', souligne le laboratoire.







