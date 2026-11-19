Novartis vise 5% de croissance de ses revenus sur la période 2026-2031

Novartis fait part d'une actualisation de ses perspectives à moyen terme pour la période 2026-2031, prévoyant une croissance annuelle composée de ses revenus de 5% à taux de change constants, tandis que sa marge opérationnelle ajustée devrait retrouver un niveau d'au moins 40% d'ici 2029.

Ces nouvelles perspectives, qui seront présentées à Londres lors de l'événement "Meet Novartis Management", "reflètent la dynamique soutenue des moteurs de croissance du portefeuille de médicaments déjà commercialisés, ainsi que les lancements de produits à venir", selon le groupe.

Le laboratoire pharmaceutique suisse précise relever ses prévisions de ventes annuelles maximales pour trois médicaments clés, à savoir Kesimpta, de 6 à 8 MdsUSD, Scemblix, de 4 à 5 MdsUSD, et Leqvio, de 4 à 5 MdsUSD.

Après le relèvement récent de ses prévisions pour Rhapsido/remibrutinib, Novartis affirme disposer désormais de neuf actifs commercialisés, dont le profil de risque a été réduit, présentant chacun un potentiel de ventes annuelles maximales compris entre 3 et 10 MdsUSD.

Au-delà des médicaments déjà commercialisés, Novartis prévoit plus de 35 résultats d'études susceptibles de permettre le dépôt de demandes d'autorisation réglementaire d'ici 2031. Son portefeuille de développement comprend plus de 30 actifs à fort potentiel de valeur.

"Parallèlement à la progression de nos programmes de développement avancés en phase III, la richesse de notre portefeuille de produits en phases I et II renforce notre confiance dans notre capacité à maintenir une croissance annuelle de l'ordre de 5% sur le plus long terme", ajoute le CEO, Vas Narasimhan.