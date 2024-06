Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: vers le dépôt d'une offre de retrait sur MorphoSys information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - MorphoSys a annoncé jeudi que Novartis projetait de déposer une offre publique de retrait sur les titres qu'il ne détenait pas encore, une procédure qui sera suivie d'un retrait obligatoire.



Le géant biopharmaceutique suisse contrôle actuellement plus de 91% du capital de la société biotechnologique allemande suite à l'OPA à 68 euros par action qu'il avait annoncée au mois d'avril et clôturer à la fin du mois de mai.



Avec la détention de cette participation majoritaire, Novartis est désormais l'actionnaire de contrôle de MorphoSys, ce qui fait de cette dernière l'une de ses filiales.



La date du retrait de la cote n'a pas encore été déterminée, mais l'opération devrait intervenir à la Bourse de Francfort comme sur le Nasdaq, la seconde place de cotation de MorphoSys, dans le courant du troisième trimestre, indique MorphoSys dans un avis financier.





Valeurs associées NOVARTIS 93,80 CHF Swiss EBS Stocks -0,13%