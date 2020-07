Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : vend des médicaments pour le Covid à 79 pays Cercle Finance • 16/07/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments suisse Novartis a annoncé la vente d'un portefeuille de médicaments pour le traitement symptomatique de Covid-19 aux pays à faible revenu. Cette vente sera réalisé avec aucun profit. Le portefeuille comprend 15 médicaments de son activité de médicaments génériques Sandoz pour les maladies gastro-intestinales, les symptômes respiratoires aigus, la pneumonie, a indiqué la société. Les médicaments en vente libre (OTC) seront mis à la disposition des gouvernements, des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres clients institutionnels dans un maximum de 79 pays éligibles, a ajouté le groupe. 'L'accès précoce au traitement pour gérer les symptômes de Covid-19 est essentiel pour prévenir la surcharge du système de santé', a déclaré Novartis.

