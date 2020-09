Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis :va présenter des données sur la sclérose en plaques Cercle Finance • 08/09/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui la présentation de 48 résumés lors du prochain MSVirtual2020: 8e réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS, du 11 au 13 septembre 2020. ' Les données Novartis d'ACTRIMS-ECTRIMS soulignent la force du portefeuille leader de la sclérose en plaques (SEP) avec des thérapies qui changent la vie des personnes ' indique le groupe. Novartis présentera en particulier de nouvelles données sur le médicament récemment approuvé par la FDA Kesimpta (ofatumumab) - le premier et le seul auto-administré, le traitement des cellules B ciblées pour les formes rémittentes de la SEP (RMS ) - Mayzent ( siponimod) et Gilenya (fingolimod). Le groupe indique également que de nouvelles données pivots issues des essais ASCLEPIOS évaluant l'efficacité et l'innocuité de Kesimpta dans un sous-groupe de patients RMS naïfs de traitement seront présentées pour la première fois. Il présentera aussi les analyses de sous-groupes de l'essai EXPAND et les résultats d'une étude sur l'outil MSProDiscuss.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange -1.21%