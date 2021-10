Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : va présenter de nouvelles données à l'ECTRIMS information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Novartis présentera un large éventail de données sur son portefeuille à l'ECTRIMS pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Novartis va présenter 41 données lors du 37e congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS), qui se tiendra du 13 au 15 octobre 2021. 'Ces données renforcent le rôle de Kesimpta en tant que traitement de premier choix pour les formes récurrentes de SEP, en soulignant sa sécurité et son efficacité à long terme pour les patients et les médecins ', a déclaré Lykke Hinsch Gylvin, Global Medical Franchise Head Neuroscience, Novartis Pharmaceuticals. Novartis va lancer également des essais pivots de phase III pour étudier le rémibrutinib chez les patients atteints de SEP. ' Le rémibrutinib (LOU064) est un inhibiteur covalent de la BTK, hautement sélectif et puissant, qui pourrait être le meilleur de sa catégorie et dont l'innocuité est favorable d'après les données cliniques établies à ce jour ' indique le groupe.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.27%