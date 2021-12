Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : une tonalité positive pour la journée R&D information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi qu'il visait une croissance moyenne annuelle de ses ventes d'au moins 4% d'ici à 2026, essentiellement sous l'impulsion de ses principaux médicaments. Le groupe biopharmaceutique suisse explique que la croissance de son activité devrait surtout être alimentée par les ventes de 'plusieurs milliards de dollars' générées par ses 'blockbusters'. Il s'agit, en l'espèce, de Cosentyx (psoriasis), Entresto (hypertension), Kesimpta (sclérose en plaques), Zolgensma (amyotrophie spinale musculaire,), Kisqali (cancer du sein) et Leqvio (cholestérol). A l'occasion de sa journée de recherche et développement (R&D), le laboratoire a mis en avant, de manière plus générale, le profil de risque 'attrayant' de son portefeuille. Novartis estime que près de 20 de ses médicaments en cours de développement sont susceptibles d'atteindre des ventes supérieures à un milliard de dollars à horizon 2026. Ces actifs devraient assurer de la croissance jusqu'en 2030, voire au-delà, assure-t-il, en répondant à des besoins médicaux pour lesquels il n'existe aujourd'hui aucune alternative thérapeutique. Suite à ces déclarations, l'action Novartis accusait un repli de 0,3% jeudi matin à la Bourse de Zurich, ce qui constituait la deuxième meilleure performance de l'indice SMI.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -1.13%