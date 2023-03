Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: une nouvelle version du générique d'Humira aux USA information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 16:19

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments biosimilaires de Novartis, a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait autorisé la mise sur le marché d'une nouvelle formulation plus concentrée et sans citrate de sa version générique d'Humira.



Cette nouvelle formulation du médicament sous injection Hyrimoz a été autorisée dans les même indications que celles d'Humira, à savoir la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, la rectocolite hémorragique et le psoriasis.



Sandoz précise que la décision de l'autorité sanitaire américaine s'est basée sur des données cliniques ayant montré que le produit avait le même profil d'efficacité et d'innocuité qu'Humira.



La filiale de Novartis prévoit de commercialiser sa nouvelle formulation d'Hyrimoz aux Etats-Unis à compter du 1er juillet prochain.



Initialement découvert par AbbVie, Humira est une molécule ressemblant aux anticorps normaux du corps humain qui fonctionne en inhibant une protéine qui, lorsque produite en quantité excessive, joue un rôle clé dans les réactions inflammatoires de certaines maladies auto-immunes.



Ce 'blockbuster' a été approuvé dans des dizaines de pays et prescrit à des centaines de milliers de patients.