Novartis: une nouvelle plateforme dans les thérapies CAR-T

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé hier soir le lancement de T-Charge, une plateforme de nouvelle génération appelée à regrouper ses traitements anticancéreux CAR-T les plus innovants.



Le groupe biopharmaceutique suisse a profité de l'actuelle tenue du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) pour dévoiler les résultats issus des premiers essais réalisés sur les thérapies les plus prometteuses de cette initiative de recherche et développement (R&D).



Ces premières données montrent notamment un taux de réponse complet de 73% au bout de trois mois pour les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B qui ont reçu son traitement YTB3231



Dans le myélome multiple, le taux de réponse des patients ayant bénéficié de la thérapie PHE885 a atteint dans certains cas 100%, fait valoir Novartis.



Pour produire des cellules CAR-T, Novartis collecte les lymphocytes d'un patient avant de les modifier afin qu'ils soient en mesure d'identifier des récepteurs spécifiques présents dans les cellules cancéreuses.



Ces cellules reprogrammées sont ensuite réintroduites dans l'organisme du patient où elles se multiplient pour détruire les cellules tumorales qui étaient jusqu'alors non-reconnues par le système immunitaire.





