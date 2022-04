Novartis: une nouvelle organisation des directions information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 09:47

(CercleFinance.com) - Novartis annonce une nouvelle organisation de ses directions pour accélérer sa croissance, renforcer son pipeline et augmenter sa productivité.



Novartis s'attend à une création de valeur grâce à ces améliorations opérationnelles, garantissant une croissance des ventes d'au moins 4% (TCAC 2020-2026 en cc) et fournissant le haut de gamme des prévisions de marge IM de l'entreprise de 30% à moyen terme et de 40% et plus à moyen terme à long terme.



Novartis intégrera les unités commerciales Pharmaceuticals et Oncology et créera deux organisations commerciales distinctes avec une concentration géographique plus forte : Innovative Medicines US et Innovative Medicines International.



La société annonce également des changements au sein du comité exécutif de Novartis (ECN) avec les nominations suivantes: Marie-France Tschudin nommée Présidente, Innovative Medicines International et Chief Commercial Officer, Victor Bulto nommé président, Innovative Medicines US, Steffen Lang, Ph.D., nommé président, Opérations, Shreeram Aradhye MD, nommé président, Développement mondial des médicaments et directeur médical, Susanne Schaffert, Ph.D., présidente, Novartis Oncology, Robert Weltevreden, président, Customer & Technology Solutions John Tsai, MD, président, Global Drug Development et Chief Medical Officer quittent Novartis.