Novartis : une étude conforte un traitement de l'asthme

(CercleFinance.com) - Le groupe Novartis annonce qu'un inhalateur qu'il a développé a atteint son critère d'évaluation principal lors d'une étude de phase IIIb. Ces résultats montrent que le traitement pris une fois par jour avec Enerzair Breezhaler a démontré une non-infériorité par rapport à une combinaison de deux traitements inhalés existants, permettant d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'asthme non contrôlé. Les deux traitements inhalés existants sont cependant délivrés deux fois par jour, à fortes doses, dans deux appareils différents, a précisé Novartis dans son communiqué.

