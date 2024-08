Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: une dégradation de Stifel pèse sur le titre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Novartis s'inscrit en repli vendredi à la Bourse de Zurich dans le sillage d'un abaissement de recommandation des analystes de Stifel, passés de 'achat' à 'conserver' sur le titre.



Vers 15h30, l'action du laboratoire suisse recule de 0,9%, ce qui lui permet malgré tout de surperformer un indice SMI des principales valeurs helvétiques en repli de 2,4%.



Dans une étude, les équipes de Stifel reviennent sur la saison des résultats 'en demi-teinte' du secteur pharmaceutique, qui a notamment provoqué des prises de bénéfices sur Novartis.



Jugeant que la dynamique du groupe bâlois est en train de ralentir actuellement, le bureau d'études estime qu'il est le bon moment pour marquer une pause sur le titre, le conduisant à abaisser son conseil.





Valeurs associées NOVARTIS 96,46 CHF Swiss EBS Stocks -2,15%