Novartis : une acquisition dans les thérapies géniques

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi le rachat d'Arctos Medical, une opération qui va lui permettre de se renforcer dans les thérapies géniques pour les patients souffrant d'une perte sévère de la vision. L'acquisition d'Arctos va apporter au groupe biopharmaceutique suisse une thérapie génique basée sur l'optogénétique, une approche thérapeutique jugée prometteuse afin de redonner la vue aux patients atteints de cécité. La technologie d'Arctos ne vise pas à corriger un gène spécifique, mais plusieurs, ce qui permet de traiter les dystrophies rétiniennes héréditaires (DRH) et d'autres maladies qui entraînent une perte de photorécepteurs, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Ces avancées sont basées sur les découvertes de ses cofondateurs scientifiques, les docteurs Sonja Kleinlogel et Michiel van Wyk de l'Université de Berne. Dans sa phase de développement, Arctos a notamment été soutenu par Novartis Venture Fund, la filiale de capital-investissement du laboratoire suisse. Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.

