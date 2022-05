Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: un nouveau représentant pour Sandoz à l'AMRIA information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments génériques de Novartis, a annoncé vendredi la nomination du Dr. Boumediene Soufi, l'un de ses cadres, au conseil d'administration de l'AMR Industry Alliance.



Le Dr. Soufi, qui a pris la responsabilité de son programme de résistance aux antibiotiques cette année, est appelée à remplacer Dominic De Souza, qui a souhaité se concentrer sur son rôle de responsable de la transformation de produits et des activités 'B2B' au sein de Sandoz.



Créée en 2017, l'AMR Industry Alliance regroupe plus de 100 entreprises du secteur des sciences de la vie, essentiellement dans l'objectif de lutter contre la propagation rapide de la résistance aux antimicrobiens.



Si cette résistance n'est pas contrôlée, l'AMRIA estime que le nombre annuel de décès pourrait passer de 700.000 par an à 10 millions d'ici 2050, avec une incidence économique du même ordre de grandeur que celle de la crise financière de 2008.





