Novartis: un jugement favorable pour Gilenya aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la Cour d'appel du circuit fédéral (CAFC) des États-Unis a rendu sa décision confirmant la validité du brevet américain n° 9.187.405 couvrant un schéma posologique pour Gilenya (fingolimod), médicament contre la sclérose en plaques.



En août 2020, la Cour fédérale de district des États-Unis pour le district du Delaware a rendu une décision favorable dans le litige concernant le brevet de Gilenya et une injonction permanente a été prononcée contre HEC Pharma jusqu'à l'expiration du brevet '405 en décembre 2027.



HEC Pharma était le seul déposant restant d'une demande abrégée de nouveau médicament à contester ce brevet. Ainsi, Novartis confirme ne s'attendre à aucune version générique de Gilenya sur le marché américain pendant au moins les deux prochaines années.





