Novartis: toutes les résolutions approuvées au conseil

(CercleFinance.com) - Novartis fait savoir que ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire.



Les actionnaires approuvent la 27eaugmentation consécutive du dividende qui passe à 3,30 CHF(+3,1%) par action pour2023, représentant un rendement de 3,7%et une distribution du free cash-flow d'environ 58%.



Les actionnaires ont par ailleurs confirmé Joerg Reinhardt au poste de Président du Conseil d'administration ainsi que tous les autres membres actuels.





