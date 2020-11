Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : survie globale améliorée grâce à Kisqali Cercle Finance • 02/11/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi qu'une étude clinique de Phase 3 avait montré une amélioration 'statistiquement significative' de la survie globale des patientes atteintes d'un cancer du sein HR+/HER2- avancé traités avec Kisqali. L'essai clinique portait sur l'évaluation d'une association de Kisqali et d'une thérapie à base d'endocrinologie en comparaison d'un placebo associé à une endocrinothérapie chez les femmes préménopausées et périménopausées. 'Ces données qui montrent une amélioration globale de la survie sont très intéressantes pour le corps médical en favorisant la prise de décision concernant le traitement optimal chez les patientes préménopausées et périménopausées atteintes d'une cancer du sein métastatique ou avancé', explique le Dr. Karen Gelmon, un médecin de l'Université de British Columbia citée dans le communiqué. Le taux de survie globale est un indicateur particulièrement suivi dans les études cliniques portant sur les traitements contre le cancer.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange +0.54%