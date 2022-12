Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: supériorité démontrée pour iptacopan information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - Novartis a présenté mardi à l'occasion du congrès annuel de l'ASH les résultats d'une étude de phase III ayant satisfait à ses critères principaux dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne en démontrant la supériorité d'iptacopan sur les anticorps monoclonaux anti-C5.



L'essai clinique a atteint ses deux objectifs principaux, notamment en permettant une augmentation du niveau d'hémoglobine d'au moins deux g/dl chez 82.3% des patients traités, contre seulement 2% dans la population anti-C5.



Le second critère d'évaluation principal a lui aussi été atteint avec 68.8% des patients traités avec l'iptacopan ayant atteint un taux d'hémoglobine d'au moins 12 g/dl, sans besoin d'être transfusés, contre 1,8% pour les paitnets traités avec des anticorps anti-C5.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.15%