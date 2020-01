Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : succès de l'OPA sur The Medicines Company Cercle Finance • 06/01/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - Novartis annonce avoir réussi son offre publique d'achat sur The Medicines Company, société biopharmaceutique américaine, pour un prix de 85 dollars par action en espèces, évaluant cette entreprise à environ 9,7 milliards. A la clôture de l'offre, près de 60,7 millions d'actions ont été apportées, représentant environ 75% du capital, et des engagements fermes de livraisons ont été présentés pour près de 13,7 millions de titres, soit environ 16,9% du capital. Le géant suisse de la santé a l'intention de finaliser rapidement l'acquisition de The Medicines Company via un processus de fusion, avec un retrait obligatoire des titres détenus par les actionnaires minoritaires.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange 0.00%