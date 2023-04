Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: succès d'un essai clinique de BeiGene information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - BeiGene, le partenaire chinois de Novartis, a annoncé jeudi qu'un essai de phase III consacré au tislelizumab avait atteint son critère d'évaluation principal dans le traitement du cancer de l'estomac ou de la jonction oesogastrique.



La société biotechnologique, basée à Pékin, indique que le tislelizumab associé à une chimiothérapie a permis d'améliorer la survie globale des patients par rapport à une chimiothérapie seule, sans fournir plus de détails.



Pour mémoire, Novartis a conclu un accord de licence avec BeiGene en vue d'obtenir les droits de développer, de fabriquer et de commercialiser le tislelizumab en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.



A la Bourse de Zurich, le titre du géant biopharmaceutique suisse régissait peu (-0,3%) suite à la parution de ces informations.





