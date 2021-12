Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: Sandoz veut lancer un générique de l'Herceptin information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 11:16









(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments génériques de Novartis, a annoncé mardi avoir soumis une demande de licence de produits biologiques (BLA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) concernant un biosimilaire de l'anticancéreux Herceptin de Roche.



Administré par voie intraveineuse, Herceptin est un anticorps monoclonal destiné au traitement du cancer du sein dit HER2 positif et de certaines cancers gastriques métastatiques.



Le dépôt du dossier fait suite à la signature, en 2019, d'un accord de licence avec le groupe taiwanais EirGenix qui doit être responsable de la fabrication du médicament, Sandoz prenant en charge sa commercialisation en dehors de la Chine et de Taiwan.





