Novartis: Sandoz lance un nouveau générique oncologique

(CercleFinance.com) - Sandoz, une filiale de Novartis, a annoncé vendredi le lancement d'une version générique du lenalidomide, un médicament oncologique indiqué dans le traitement de certains cancers hématologiques.



Le spécialiste des biosimilaires précise qu'il a prévu de commercialiser le produit dans 19 pays d'Europe, avec notamment l'objectif d'abaisser le coût élevé de la prise en charge du myélome multiple, qui ne cesse d'augmenter selon lui.



Sandoz propose aujourd'hui un portefeuille composé d'une cinquantaine de médicaments oncologiques, allant de l'hormonothérapie aux chimiothérapies en passant par les soins de support.



Le lenalidomide, disponible sous forme de capsules, a été initialement découvert par Celgene, une société biotechnologique qui appartient désormais au groupe Bristol Myers Squibb.





