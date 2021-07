Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : Sandoz lance un générique du ferumoxytol Cercle Finance • 16/07/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé vendredi le lancement aux Etats-Unis d'une version générique du ferumoxytol, un traitement intraveineux à base de fer destiné aux patients carencés. La filiale de Novartis, spécialisée dans les médicaments biosimilaires, rappelle que le ferumoxytol est approuvé pour traiter la carence martiale (fer) chez les patients adultes présentant une intolérance au fer oral ou affichant une réponse insuffisante au fer oral, ainsi qu'à ceux atteints d'une maladie rénale chronique. Il s'agit d'un marché qui dépasse le milliard de dollars et qui continue de croître, fait valoir Sandoz dans un communiqué. Le ferumoxytol, développé par AMAG Pharmaceuticals, a longtemps été commercialisé en dehors des Etats-Unis par le japonais Takeda suite à un accord datant de 2010.

